Mantap! Tunas Ridean Bagi Dividen Rp 267,84 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com– Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) PT Tunas Ridean Tbk (TURI) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 367,84 miliar. Dividen tersebut akan dibagikan dari laba bersih perusahaan dealer otomtoif ini tahun 2021 yang tercatat Rp 538,50 miliar.

Direksi PT Tunas Ridean Tbk Rico Adisurja Setiawan mengatakan, sejumlah Rp 267,84 miliar akan dibayarkan sebagai total dividen final tunai dibagikan kepada 5,58 miliar saham atau setara dengan Rp 48 per saham. “Sebesar Rp 161,82 miliar atau sebesar Rp 29 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada Desember 2021, sehingga sisanya sebesar Rp 106,02 miliar atau Rp 19 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final,” ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Pada akhir 2021, Tunas Ridean mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 12,2 triliun naik 45% dari tahun sebelumnya. Sementara laba yang diatribusikan kepada pemegang saham Rp 538,5 miliar naik 1.158%. Sejalan dengan itu laba per saham juga naik 1.158% menjadi Rp 97.

Laba grup dari bisnis otomotif naik 155% menjadi Rp 402,9 miliar karena kenaikan penjualan. Pasar mobil nasional naik 49% menjadi 863.348 unit, sementara penjualan mobil grup naik 48% menjadi 35.623 unit. Adapun pasar nasional perdagangan motor naik 38% menjadi 5,1 juta unit. Sedangkan penjualan sepeda motor grup, naik 58% menjadi 217.939 unit selama tahun buku 2021.

Kontribusi laba bisnis rental turun 33% sebesar Rp 15,1 miliar, terutama disebabkan penurunan jumlah unit yang terikat kontrak baru dan nilai pelepasan unit yang lebih rendah di awal tahun. Jumlah armada rental naik pada kuartal terakhir tahun 2021 menjadi 7.732 unit.

Sumber: Investor Daily