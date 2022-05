Dear Milenial! Sucor Sekuritas Rilis Aplikasi Online Trading

Jakarta, Beritasatu.com- PT Sucor Sekuritas resmi meluncurkan aplikasi online trading bernama SPOT. Aplikasi ini memudahkan sekaligus mengedukasi para pemula dalam berinvestasi di pasar modal.

CEO Sucor Sekuritas Bernardus Wijaya menjelaskan, untuk meningkatkan edukasi investasi kepada milenial, Sucor Sekuritas mengadakan roadshow di berbagai kota setelah peluncuran aplikasi terbaru ini. “Saat ini masih banyak generasi muda yang terjebak dalam gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang atau boros, belum lagi yang terjebak dengan investasi bodong. Ini menjadi tujuan edukasi roadshow kami,” jelas Brnardus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/5/2022).

Ia menyampaikan, melalui peluncuran SPOT versi terbaru, Sucor Sekuritas menunjukkan komitmen memperjuangkan kecerdasan finansial bagi generasi muda di seluruh Indonesia melalui sejumlah program yakni Sucor Goes to Campus, Café Saham, dan Fitness Stock. Sebagai gambaran, jumlah investor pasar modal di Indonesia masih sekitar 3% dari total jumlah penduduk.

Dalam kesempatan yang sama, Sucor Sekuritas menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank penyedia Rekening Dana Nasabah (RDN).

Lebih lanjut, agar menarik minat para milenial, Sucor Sekuritas menggandeng influencer seperti Ellen May (Founder EM Trade), Om Ben (CEO Komunitas Para Pencari Cuan), Jessica Wijaya (CEO Sayakaya.id), Bekti Sutikna (Penulis Buku Super Scalper), Michael Yeoh dan Andy Senjaya – sosok trader yang sangat popular di generasi muda, serta puluhan influencer lainnya.

Sementara ada beberapa fitur canggih pada SPOT mulai login ke aplikasi, hingga dimanjakan dengan biometric authentication yang akan mempercepat proses login ke aplikasi. Selain itu, tampilan aplikasi yang user friendly membuat para nasabah Sucor Sekuritas atau yang biasa disebut dengan Cuantroopers semakin nyaman untuk berlama-lama melakukan analisis maupun trading saham di aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas.

“Aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas juga dilengkapi dengan Advanced Order untuk membantu melakukan aktivitas buy on weakness, buy on breakout, sell on strength maupun sell for stop loss. Bahkan fitur Trailing Stop juga disematkan di aplikasi ini untuk membantu aktivitas taking profit,” ujarnya.

Acara spesial ini tidak hanya menggandeng influencer saham papan atas. Founder BMore, Giorgio Antonio Chandra juga digandeng supaya Sucor Sekuritas bisa masuk ke komunitas yang belum mengenal saham. Salah satunya komunitas pencinta olah raga dan kebugaran. Bersama Giorgio, Sucor Sekuritas merilis program “Fitness Stock” untuk mengingatkan kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan finansial sekaligus kesehatan tubuh.

“Dengan program Fitness Stock bersama Sucor Sekuritas, saya harapkan generasi muda di Indonesia tidak hanya memperhatikan kebugaran fisiknya, tetapi meningkatkan kecerdasan finansial,” ucap Giorgio.

Selain meluncurkan aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas, acara ini juga diwarnai dengan peluncuran buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karya Bernadus Wijaya serta Bukan Kamus Biasa karya Sucor Writers Club.

