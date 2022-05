AS Tingkatkan Produksi, Harga Minyak Mentah Dunia Turun 2%

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia berbalik arah dan turun lebih dari 2% pada hari Rabu (18/5/2022) setelah data pemerintah menunjukkan penyulingan AS meningkatkan produksi sehingga meredakan kekhawatiran krisis pasokan.

Minyak mentah Brent turun 2,4%, menjadi $ 109,52 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 2,2%, menjadi $ 109,85 per barel.

Brent masih diperdagangkan secara tidak biasa dengan diskon karena permintaan ekspor yang kuat dan pengetatan stok minyak AS.

Persediaan minyak AS turun 3,4 juta barel pekan lalu. Penurunan tak terduga karena penyulingan meningkatkan produksi sebagai tanggapan terhadap persediaan yang ketat dan ekspor yang mendekati rekor membuat harga solar dan bensin ke level tertinggi di Amerika Serikat.

Utilisasi kapasitas kilang di Pantai Timur dan Pantai Teluk berada di atas 95%, menempatkan kilang tersebut mendekati tingkat pengoperasian setinggi mungkin.

Harga minyak juga terpukul dolar yang menguat dan saham global mundur pada hari Rabu karena kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi.

Sentimen bearish juga mengikuti laporan bahwa Amerika Serikat berencana untuk melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dan mengizinkan Chevron Corp untuk menegosiasikan lisensi minyak dengan produsen negara PDVSA.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com