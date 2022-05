Bursa Asia Dibuka Melemah Tertular Koreksi Wall Street

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada perdagangan Kamis (19/5/2022) menyusul koreksi tajam yang terjadi di Wall Street semalam.

Nikkei 225 Tokyo turun 2,42%, indeks komposit Shanghai turun 0,02%, Hang Seng Hong Kong turun 2,41%, S&P/ASX 200 turun 1,61%, Kospi Korsel turun 1,44%, Straits Times Singapura turun 1,11%.

Data Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan ekspor Jepang naik 12,5% pada bulan April 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari survei analis Reuters yang memprakirakan kenaikan 13,8%.

Australia dijadwalkan mengumumkan data ketenagakerjaan April hari ini.

Dow Jones Industrial Average membukukan kerugian terbesar sejak 2020 pada perdagangan Wall Street hari Rabu (19/5/2022). Emiten ritel memperingatkan kenaikan tekanan biaya, mengonfirmasi ketakutan terburuk investor atas kenaikan inflasi dan memicu kembali aksi jual masif.

Dow turun 1.164,52 poin, atau 3,57%, menjadi 31.490,07, penurunan rata-rata terbesar sejak Juni 2020. Itu adalah penutupan terendah untuk Dow sejak Maret 2021.

S&P 500 diperdagangkan 4,04% lebih rendah menjadi 3.923,68, juga penurunan terburuk sejak Juni 2020. Nasdaq Composite tergelincir 4,73% menjadi 11.418,15, yang merupakan penurunan terbesar sejak 5 Mei. Hanya delapan emiten S&P 500 yang berada di zona hijau.

Minyak mentah Brent turun 2,4%, menjadi $ 109,52 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 2,2%, menjadi $ 109,85 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com