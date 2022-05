Ekonomi Indonesia Pulih, IHSG Diproyeksikan Tembus Level 7.400-7.600

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pasar modal yang juga Founder Indonesia Superstocks Community, Edhi Pranasidhi memproyeksikan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menembus level 7.400-7.600, seiring makin terkendalinya penanganan pandemi Covid-19 dan mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional. Optimisme itu disampaikan Edhi dengan harapan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 5,2%.

“Produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara rata-rata setiap tahun sejak 2001 hingga 2020 adalah sekitar 5%. Pada tahun 2021 terjadi pandemi yang menyebabkan PDB Indonesia hanya 3,69%. Pada tahun 2022 optimisme kembali tumbuh seiring pandemi yang semakin terkendali,” kata Edhi dalam diskusi daring Investment Talk bertajuk “Buy in May Harvest in November” yang digelar D' Origin Advisory bersama Igico Advisory, pada Rabu sore (18/5/2022).

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2022 terbilang baik, yaitu 5,01%.

Sementara itu, mengacu pada PDB growth base maka IHSG tahun ini dapat dihitung dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dikali investment banking data yaitu 2,5 kali dari PDB yaitu sekitar 13% kenaikannya dibandingkan dengan 2021.

Pada 2021 lalu level tertinggi IHSG mencapai 6.581. Dengan kenaikan sebesar 13%, IHSG sudah berada di level 7.400-an.

“Namun, jika memperhitungkan earnings per index pada 2022 yang sekitar 440-an atau 430, dikalikan rata-rata price earnings ratio (PER) IHSG tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu 17. Maka, kita akan mendapatkan IHSG tahun 2022 harusnya antara 7.400 - 7.600, seperti itu,” ujarnya.

