Perkuat Sektor Asuransi dan Dana Pensiun, IFG Gelar Konferensi Internasional

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Financial Group (IFG) akan menggelar IFG International Conference 2022. Penyelenggaraan ini merupakan upaya memeperkuat ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun yang sejat dan berkelanjutan. Acara yang digelar pada 30 dan 31 Mei 2022 ini mengusung tema "Insurance and Pension Fund: Transiting Into Digifal and Green Economy Ecosystem".

Direktur Utama IFG, Robertus Billitea, mengatakan IFG dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan industri keuangan non-bank khususnya bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.

"IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, penjaminan, dan investasi yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan landasan tata kelola yang baik dan berintegritas," katanya saat IFG International Conference 2022 di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Lebih lanjut, Senior Executive Vice President (SEVP) IFG Progress Reza Siregar menambahkan IFG lembaga "Think Tank", berkomitmen untuk menghasilkan dan menyampaikan produk-produk hasil penelitian terkait dengan isu-isu strategis di industri jasa keuangan.

"IFG Progress dapat menjadi fasilitator forum diskusi antar pakar di industri jasa keuangan. Dalam jangka panjang, diharapkan juga dapat memberikan inovasi dalam memajukan industri jasa keuangan Indonesia, khususnya pada industri keuangan non-bank," tuturnya.

