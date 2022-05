Raih Pendanaan Rp 1,4 Triliun, BTN Percepat Program Sejuta Rumah

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), bakal mempercepat program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, setelah mendapat dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Citibank dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai total USD 100 juta atau setara dengan Rp 1,4 triliun.

Dukungan pendanaan tersebut tertuang dalam kerja sama pinjaman bilateral yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, disaksikan oleh Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Director General, Private Sector Partnership and Finance Department of JICA Japan, Shohei Hara, Senior Representative of JICA Indonesia, Nozomu Ono Country Head of Treasury & Trade Solutions Citi Indonesia, Yoanna Darwin dan Direktur Corporate Banking BCA, Rudy Susanto dan disaksikan juga oleh Counsellor Economic Section Embassy of Japan, Shimizu Kazuhiko.

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, pinjaman dari JICA merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap peran BTN dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.

“Pinjaman dari JICA ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan BTN dalam mempercepat pencapaian Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah,” kata Haru di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Menurut dia, fasilitas pinjaman dari JICA ini berjangka waktu 5 tahun. Dalam kerja sama ini, JICA mempersyaratkan adanya bank komersial yang turut memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank BTN, sehingga menggandeng BCA dan Citi Indonesia.

Adapun dari total kredit yang disalurkan sebesar USD 100 juta, kontribusi JICA mencapai JPY 7 miliar atau setara USD 60 juta. Sedangkan Citi dan Bank BCA memberikan fasilitas pembiayaan kepada Bank BTN sebesar Rp 560 miliar.

