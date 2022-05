Harga Minyak Mentah Dunia Melemah, Investor Pantau Situasi Shanghai

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah. Pejabat Tiongkok berencana untuk melonggarkan pembatasan di Shanghai, yang dapat memperketat pasokan energi global. Dolar terdepresiasi dari kenaikan baru-baru ini.

Pagi ini di Asia, minyak mentah berjangka Brent turun 0,32% ke US$ 111,7 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 0,32% ke US$ 111,8 per barel.

Di Tiongkok, investor mengamati dengan cermat rencana untuk melonggarkan pembatasan virus corona mulai 1 Juni di kota terpadat Shanghai, yang dapat menyebabkan rebound permintaan minyak.

Pasar minyak juga rebound karena dolar melemah pada hari Kamis. Indeks dolar secara luas turun 1% pada hari ini setelah kenaikan baru-baru ini. Patokan minyak bergerak terbalik dengan dolar karena sebagian besar transaksi minyak mentah global ditangani dalam dolar, sehingga kenaikan greenback membuat minyak mentah lebih mahal bagi importir besar.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com