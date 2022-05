Harga Emas Catat Kenaikan Mingguan karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada Jumat (20/5/2022) dan mencatat kenaikan mingguan pertama sejak pertengahan April karena pelemahan dolar dari level tertinggi dalam 2 dekade.

Harga emas di pasar spot naik 0,17% menjadi US$ 1.844,82 per ons, sementara emas berjangka AS menguat 0,12% menjadi US$ 1.843,5. Adapun dolar turun dari level tertinggi 2 dekade di tengah meningkatnya kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) menghidupkan kembali permintaan safe-haven.

Adapun harga emas telah naik sekitar 1,9% sepanjang minggu ini.

"Kekhawatiran resesi menimbulkan ketakutan pertumbuhan ekonomi AS, tetapi membantu emas," kata Managing Partner SPI Asset Management Stephen Innes.,

Namun dia mengatakan kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve (the Fed) dan pengetatan kuantitatif akan membuat harga emas turun.

Pasalnya emas batangan tidak menghasilkan bunga. Hal itu bisa menjadi kurang menarik bagi investor ketika suku bunga AS jangka pendek dinaikkan. Namun, ini dilihat sebagai penyimpan nilai aman selama masa krisis ekonomi.

The Fed akan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini daripada yang diantisipasi sebulan lalu. Hal ini untuk menjaga risiko resesi yang sudah signifikan, menurut jajak pendapat ekonom Reuters.

"Ini merupakan minggu yang menyenangkan, setelah penurunan di bawah US$ 1.800 didorong imbal hasil yang lebih tinggi," kata Innes.

Sedangkan harga perak di pasar spot melemah 0,66% menjadi US$ 21,75 per ons, tetapi telah naik sekitar 3,5% minggu ini.

Harga platinum turun 1% menjadi US$ 952,75, dan paladium melemah 2,43% menjadi US$ 1.958,2.

Sumber: BeritaSatu.com