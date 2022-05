Hadirkan Praktisi, PPM School of Management Gelar APMRC Ke-4

Jakarta, Beritasatu.com - PPM School of Management berkesempatan menggelar perhelatan Asia-Pacific Management Research Conference (APMRC) ke-4 pada 18-20 Mei 2022. Kegiatan ini berkolaborasi dengan School of Economics and Management-Hanoi University of Science and Technology (HUST); Department of Business Administration Asia University (AU), dan Faculty of Business Widya Mandala Surabaya Catholic University (WMSCU).

Penyelenggaraan kali ini, mengusung metode hybrid conference, dengan menggabungkan metode online dan offline.

Penyelenggaraan offline diselenggarakan di Audiotorium Widya Mandala, Widya Mandala Surabaya Catholic University. Sasaran dalam acara ini antara lain akademisi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, hingga peneliti maupun prakitisi dalam ilmu manajemen, ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, dan bidang lainnya yang sejenis.

Prof Dr Nigel Culkin, Senior Academic Manager, University of Hertfordshire (UH), Inggris sebagai keynote speaker membahas tentang dislokasi pada rantai suplai secara global yang terjadi salama pandemi Covid-19 dan bagaimana cara mengatasinya.

Sedangkan Dr Edhijanto Widaja Taufik, Founder & President Director, PT Mandaya Sehat Utama sebagai invited speaker lebih menekankan pada strategi dinamis untuk mempertahankan turbulensi keuangan yang terjadi selama masa pandemi.

Konferensi ini diikuti dengan jumlah peserta yang registrasi sebanyak 157 user, dan dari 157 user, 136 paper tersubmit, dan paper yang berhasil diterima sebanyak 102 paper, dengan rejecton rate 33%. Dari semua peserta yang mendaftar, terdapat 42 universitas yang telah berkontribusi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Lima paper terbaik yang terpilih berasal dari Widya Mandala Surabaya Catholic University, Telkom University, Hanoi University of Science and Technology, dan School of Business Institut Teknologi Bandung.

