Target Harga Saham Fantastis, Seprospektif Apa WIR Asia?

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten teknologi terkini, PT WIR Asia Tbk (WIRG) menjanjikan prospek cerah sejalan dengan potensi bisnis metaverse yang masih besar. Riset terbaru RHB Sekuritas bahkan menyebut WIRG  dapat menjadi the next big thing in internet.

Selain berpotensi menguasai pasar metaverse, WIR Asia juga berpeluang menjadi perusahaan teknologi augmented reality (AR) dan tiga dimensi terkemuka di ASEAN. Metaverse adalah dunia virtual dalam internet yang dibuat semirip mungkin seperti dunia nyata dan dapat dirasakan penggunanya.

"Peluang bisnis dari sektor ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh WIR Asia," tulis tim analis RHB Sekuritas dalam risetnya.

WIR Asia juga berpeluang besar seiring rencana pemerintah dalam membangun Metaverse Indonesia G20 Virtual Reality Nusantara. Dalam rencana ini, pemerintah akan melibatkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti perbankan dan beberapa konglomerat.

Secara teknis, RHB Sekuritas menggambarkan saham WIRG layaknya saham yang bergerak di bidang properti yang menjanjikan keuntungan jangka panjang dari hasil penjualan lahan di metaverse dan arus pendapatan berulang dari iklan, bagi hasil dari penyewa, serta in-game currency.

Sejauh ini, lima segmen usaha yang ada menghasilkan arus kas operasional sebanyak Rp 8-12 miliar, yakni dari isi ulang prabayar dan listrik melalui platform yang dimiliki Mind Store yang setara dengan 67,9% dari pendapatan. Kemudian, pengembangan perangkat lunak setara dengan 17,9%, iklan media digital yang setara dengan 5,8%, konsultasi merek 6,9% dan komisi platform sebesar 1,5%.

Adapun segmen yang menjadi pemasukan terbesar yakni pengembangan perangkat lunak dan konsultasi merek yang berkontribusi laba kotor terbesar 51,4% dan 30,4% terhadap total pendapatan WIRG.

Sumber: Investor Daily