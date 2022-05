Pengelolaan Rumah Susun Dinilai Makin Berat, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menyatakan prihatin melihat regulasi di bidang rumah susun (Rusun) saat ini yang belum dapat menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan semua pihak.

Menurut Adjit, regulasi rumah susun baik di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (Permen), hingga peraturan gubernur (Pergub) masih sering membuka peluang multitafsir.

"Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini gamang untuk diselesaikan," kata Adjit, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Senin (23/5/2022).

Adjit menjelaskan, salah satu persoalan utama dalam pengelolaan rumah susun saat ini adalah perubahan aturan pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) berimplikasi pada kehidupan penghunian dan pengelolaan rusun di Indonesia.

"Selain pengurus PPPSRS harus melakukan banyak penyesuaian, perubahan ini juga banyak memunculkan pro dan kontra antarpenghuni dan pengurus PPPSRS,” jelas Adjit.

Menurut Adjit, proses pembentukan pengurus dan administrasi dalam regulasi saat ini, kata Adjit, lebih rumit dibanding dengan regulasi sebelumnya. Belum lagi aturan one name one vote, masa transisi, dan pengertian pelaku pembangunan dalam memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

"Saat ini terjadi konflik saat pembentukan PPPSRS di beberapa apartemen atau rusun, karena adanya sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Bahkan ada sampaikan saat ini deadlock. Kami berharap, baik pemerintah pusat maupun daerah mau kembali seluruh duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini,” ungkap Adjit.

