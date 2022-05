LPEI Berdayakan Perempuan dalam Ekosistem Orientasi Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkomitmen membangun persepsi bersama dan pemahaman pentingnya perempuan dalam sektor usaha berorientasi ekspor. Hal iu diwujudkan dalam webinar nasional: Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, perjalanan ke W20, yang menghadirkan pembicara-pembicara kunci yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar serta Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso.

Mahendra Siregar mengatakan di tingkat global, Indonesia melakukan berbagai langkah dalam menyepakati komitmen internasional guna mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Convention on the elimination of all forms of discrimination against woman, International Covenant Economic Culture and Social Rights, dan Declaration and platform for actions adalah di antara bagaimana komitmen kita mendorong kemandirian ekonomi perempuan,” jelas Mahendra Siregar dalam keterangan tertulisnya Senin (23/5/2022).

Menurut Mahendra, langkah tersebut dapat memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara tujuan. Hal ini berhubungan dengan peran Kementerian Keuangan dalam memberikan dukungan fiskal guna mendorong ekspor Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah punya banyak instrumen pajak, beacCukai, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri untuk tujuan ekspor.

"Semuanya merupakan instrumen kita. Kita punya pemerintah daerah yang bisa melakukan transfer keuangan hingga dana desa bisa mendukung. Kita juga punya program UMI (ultra mikro), PIP (pusat investasi pemerintah), dan KUR (kredit usaha rakyat) untuk bisa mendukung dari sisi pendanaan" kata dia.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F Anwar menjelaskan, LPEI akan memberi solusi UKM yang masih bingung melakukan ekspor.

"Kami memiliki National Export Dashboard (NED). Platform ini memiliki berbagai data seperti produk yang high demand, negara tujuan ekspor, requirement-nya seperti apa yang akan membantu proses edukasi para calon eksportir," kata dia.

