Jokowi: Indonesia Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Presidensi G-20 Indonesia akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Kepentingan itu secara khurus mencakup bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi.

“Presidensi G-20 Indonesia akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang,” kata Presiden pada pembukaan sidang komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan selamat kepada UNESCAP atas ulang tahunnya yang ke-75. Momen ini sangat penting di tengah upaya kawasan untuk keluar dari tantangan besar akibat dari pandemi, perubahan iklim, dan perang. Selain itu, Presiden juga memberikan apresiasi kepada UNESCAP atas dukungannya pada Presidensi G-20 Indonesia.

Jokowi optimistis dukungan yang diberikan kepada Indonesia akan mempercepat pemulihan di kawasan dan dunia. “Kami berterima kasih atas dukungan dan kontribusi UNESCAP dalam upaya ini. Dengan bekerja bersama, kita dapat mempercepat pemulihan kawasan dan dunia menuju masa depan berkelanjutan,” tutur Presiden.

Sumber: BeritaSatu.com