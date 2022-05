Harga Minyak Naik Tipis karena Dua Sentimen Ini, Apa Ya?

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Senin (24/5/2022) karena kekhawatiran kemungkinan resesi ekonomi bersaing dengan tingginya prospek permintaan bahan bakar karena banyak perjalanan pada musim panas di Amerika Serikat mendatang. Apalagi Shanghai berencana membuka kembali setelah penguncian (lockdown) virus corona selama 2 bulan.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik 1 sen, atau 0,01%, menjadi US$ 110,29 per barel, sementara harga minyak mentah Brent berjangka naik 87 sen, atau 0,7%, menjadi US$ 113,42.

"Ada awan hitam berkumpul di sekitar pasar keuangan, dan itu mulai berdampak pada minyak mentah," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger.

"Kesejahteraan ekonomi ekonomi global dipertanyakan pada saat ini," tambahnya.

Sementara berbagai ancaman ekonomi global mewarnai kekhawatiran orang-orang kaya dunia pada World Economic Forum (WEF) atau KTT ekonomi tahunan Davos.

Adapun Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva berharap resesi ekonomi tidak terjadi. meski demikian, hal itu tidak dapat dikesampingkan.

Pelemahan harga minyak dibatasi ekspektasi permintaan bensin yang tetap tinggi. Amerika Serikat (AS) akan memasuki puncak musim mengemudi yang dimulai pada Memorial Day akhir minggu ini.

Meski ada kekhawatiran bahwa kenaikan harga bahan bakar dapat mengurangi permintaan, analis mengatakan data mobilitas dari TomTom dan Google telah naik dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini menunjukkan banyak pengemudi di jalan-jalan seperti AS.

Untuk mengatasi krisis pasokan, Gedung Putih sedang mempertimbangkan deklarasi darurat untuk melepas solar dari persediaan yang jarang digunakan, kata seorang pejabat pemerintah.

Gedung Putih juga akan memanfaatkan Cadangan Minyak Pemanas Rumah Timur Laut, yang dibuat pada tahun 2000 untuk membantu masalah pasokan. Cadangan ini hanya digunakan sekali pada tahun 2012 setelah Badai Sandy.

Adapun ketidakmampuan Uni Eropa mencapai kesepakatan akhir soal pelarangan minyak Rusia setelah invasi ke Ukraina, telah membatasi kenaikan harga minyak. Hongaria terus menentang larangan yang diusulkan.

“Tekanan produk minyak sulingan di AS dan risiko Ukraina/Rusia yang selalu menopang harga,” kata analis pasar di OANDA, Jeffrey Halley.

Shanghai, pusat komersial Tiongkok, berencana menormalkan kembali kehidupan mulai 1 Juni karena beban kasus virus corona menurun.

Lockdown di Tiongkok, importir minyak utama dunia, telah memukul produksi industri dan konstruksi, sehingga menekan perekonomian.

Sumber: CNBC