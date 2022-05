Dear Investor! Harga Emas Melonjak karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada Senin (23/5/2022) karena pelemahan dolar, meskipun imbal hasil obligasi Amerika Srikat (AS) naik sehingga membatasi penguatan emas.

Harga emas di pasar spot naik 0,36% menjadi US$ 1.852,4 per ons dan harga emas berjangka AS bertambah 0,52% menjadi US$ 1.851.7.

"Belum ada yang mengetahui apakah emas telah melewati badai dalam jangka menengah, atau hanya reli sebagai tanggapan terhadap pelemahan dolar AS," kata analis OANDA Jeffrey Halley.

Indeks dolar memulai minggu ini dengan lesu, menyusul pelemahan mingguan pertama dalam hampir 2 bulan, karena investor menilai dampak kenaikan suku bunga AS. Investor berharap pelonggaran penguncian di Tiongkok dapat membantu pertumbuhan global.

Pelemahan dolar membuat emas batangan lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

"Sebelum berbalik bullish secara struktural, saya perlu melihat emas mempertahankan kenaikannya baru-baru ini dalam menghadapi penguatan dolar, dan bukan pelemahan dolar," kata Halley.

Acuan imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun menguat setelah penurunan beruntun tiga sesi hari sehingga membatasi permintaan emas.

Presiden Federal Reserve Bank St. Louis James Bullard menegaskan kembali pandangannya minggu lalu bahwa bank sentral AS harus menaikkan suku bunga menjadi 3,5% tahun ini untuk mengendalikan inflasi.

Emas yang dilihat sebagai penyimpan nilai aman selama krisis ekonomi, cenderung menjadi kurang menarik bagi investor ketika suku bunga AS dinaikkan karena tidak menghasilkan bunga.

Sementara harga perak di pasar spot mendatar pada US$ 21,75 per ons, sementara platinum naik 0,18% menjadi US$ 957,24. Adapun paladium melonjak 1,8% menjadi US$ 1.999,41 per ons.

Sumber: CNBC