Merapat ke OJK, Mirza Adityaswara Mundur dari Komisaris TLDN

Jakarta, Beritasatu.com- Mirza Adityaswara resmi mengundurkan diri dari komisaris independen PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) per Senin (23/5/2022). Hal ini sehubungan dengan dilantiknya Mirza sebagai wakil ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027. Pengunduran diri ini sudah dilaporkan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama PT Teladan Prima Agro Tbk Wishnu Wardhana menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Mirza karena telah memberikan kontribusi besar selama menjadi komisaris independen PT Teladan Prima Agro Tbk.

"Selamat kepada Bapak Mirza Adityaswara yang telah terpilih sebagai wakil ketua dewan komisioner OJK periode 2022-2027 semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjadi Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro Tbk,” kata Direktur Utama PT Teladan Prima Agro Tbk Wishnu Wardhana dalam keterangan tertulisnya Selasa (24/5/2022).

Wishnu menyampaikan, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan atau kelangsungan usaha pada PT Teladan Prima Agro Tbk terkait informasi atau fakta material pada pengunduran diri Mirza.

Sebagai informasi, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Komisaris Independen PT Teladan Prima Agro Tbk sejak tahun 2021. Mirza 30 tahun pengalaman di industri keuangan dan pemerintahan karena pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio pada periode 2015-2019, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2013-2019, Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013.

Selain itu, Direktur dan Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas pada 2008-2010, Direktur dan Head of Equity Research and Bank Analysis Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Direktur dan Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities pada 2002-2005, Direktur dan Senior Banking Analyst untuk Indonesia dan Filipina di Indosuez WI Carr Securities Indonesia pada 1998-2001, Direktur dan Senior Banking Analyst di Deutsche Morgan Grenfell Securites pada 1997-1998.

Kemudian, Mirza juga pernah menjabat sebagai Direktur Asisten dan Senior Banking Analyst di BZW Niaga Securities Indonesia pada 1995-1997, Senior Officer Syndication Loan Department di Bank PDFCI Indonesia pada 1993-1994, serta Money Market and Foreign Exchange Dealer hingga Head of Credit Analyst Department Bank Sumitomo Niaga Indonesia pada 1989-1993.

