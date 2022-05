HUT ke-61, Bank BJB ke-61 Luncurkan New Experience DIGI

Jakarta, Beritasatu.com - Bank BJB meluncurkan aplikasi New Expericence Digi pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-61. Bank BJB menggelar puncak perayaan ulang tahun ke-61 secara meriah dengan beragam kegiatan mulai dari selebrasi HUT, New Experience DIGI by Bank BJB, penyerahan apresiasi, penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR), Brand Ambassador, hingga hiburan.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank BJB ke-61 diperuntukan untuk internal Bank BJB, dan tamu undangan. Acara yang berlangsung secara hybrid dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.

"Rangkaian HUT Bank BJB ke-61 memasuki puncaknya melalui Gebyar HUT Bank BJB sebagai big bangperayaan dan bentuk rasa syukur atas pencapaian saat ini," ujar Yuddy melalui keterangan, Selasa (24/5/2022).

BACA JUGA Bank BJB Siap Pecahkan Rekor Live Streaming Terlama MURI

Acara dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan tamu undangan, kemudian dilaksanakan prosesi potong tumpeng sebagai tradisi budaya bangsa Indonesia untuk mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian prestasi gemilang yang telah diraih Bank BJB. Selain itu, terdapat doa bersama sebagai bentuk pengharapan kinerja Bank BJB yang lebih baik di masa depan.

Bank BJB juga meluncurkan new experience DIGI by Bank BJB yang merupakan inovasi dan transformasi terbaru untuk memudahkan nasabah Bank BJB dalam melakukan transaksi perbankan dan menambah user experience. Peluncuran new experience DIGI by Bank BJB dengan fitur baru serta DIGI loan, di mana DIGI ini akan terus dikembangkan lebih jauh sehingga menuju superapps.

"New experienceDIGI by Bank BJB sangat mudah digunakan, nasabah bisa menikmati layanan perbankan dari Bank BJB dengan nyaman" kata Widi.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com