Pluang Tawarkan Investasi Emas Digital Berlisensi Bappebti

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi investasi multi-aset Pluang menawarkan investasi aset emas digital berlisensi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Lisensi ini diraih oleh PT Pluang Emas Sejahtera (PES) selaku mitra Pluang dalam menawarkan aset emas digital. Dengan adanya lisensi Bappebti, mitra Pluang PES dapat menawarkan produk emas pada penggunanya secara aman dan terjamin karena diatur dan diawasi oleh lembaga negara yang berwenang. PES juga merupakan salah satu dari empat perusahaan yang telah mendapatkan izin pedagang fisik emas digital Bappebti.

Sementara itu, Bappebti juga telah membentuk payung hukum terkait penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Bappebti juga telah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital. PT Kliring Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House (ICH) juga telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai lembaga kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi pasar fisik emas.

Beroperasinya bursa berjangka emas digital dan lembaga kliring tidak hanya akan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi emas digital. Tetapi juga akan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.

Diminati Investor

Emas digital merupakan emas yang diperdagangkan secara digital atau melalui platform daring seperti Pluang. Banyak investor yang menganggap emas digital untuk bertahan di tengah krisis. Harganya pun juga cenderung naik di tengah krisis dan ketidakpastian ekonomi.

“Emas merupakan aset investasi yang baik untuk investor karena harganya yang relatif stabil, berisiko rendah, dan prospek jangka panjangnya yang baik. Di samping itu, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan logam mulia dalam bentuk fisik sehingga lebih aman, terhindar dari risiko pencurian, dan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk biaya penyimpanan,” ungkap Co-Founder Pluang Claudia Kolonas dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Emas digital juga memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan investor ritel di Indonesia. Menurut Pluang, investor ritel di tanah air melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk menyesuaikan dengan pangsa pasar investor ritel dan semakin tingginya popularitas emas digital, Pluang mempermudah akses investasi untuk masyarakat Indonesia dengan memungkinkan pengguna Pluang untuk berinvestasi emas digital mulai dari ~0,01 gram atau setara dengan Rp10.000.

Saat ini, investasi emas digital Pluang dapat diakses pengguna melalui mitra resmi Pluang di berbagai platform dompet digital, aplikasi investasi hingga e-commerce, seperti GoInvestasi by GoJek, Tokopedia Emas by Tokopedia, BukaEmas by Bukalapak, eMas by DANA.

