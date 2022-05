Google Proyeksikan Potensi Ekonomi Digital Indonesia Capai US$ 140 M pada 2025

Swiss, Beritasatu.com - Perusahaan digital terbesar di dunia, Google memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 akan tumbuh mencapai US$ 140 miliar. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Google Asia Pasifik, Scott Beamount pada sela-sela acara World Economy Forum di Davos, Swiss, Senin (23/5/2022).

"Proyeksi tersebut bisa tercapai jika Indonesia mampu memanfaatkan ruang digital dan menghindari penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi," ujar Johnny.

BACA JUGA Menkominfo Beberkan 3 Tema Prioritas soal Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital, kata Johnny, menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia dan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor.

“Google mempunyai atensi yang cukup tinggi karena perkembangan digital ekonomi Indonesia selama Covid-19 bertumbuh positif, tahun 2021 ekonomi digital menjadi double digit dan tahun 2022 kuartal pertama tumbuh sebesar tujuh persen," ungkap Johnny.

Menurut Johnny pertemuan bilateral dilakukan untuk menindaklanjuti kerja sama pemerintah Indonesia dengan Google tentang ekosistem digital agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sama yang sudah dilakukan antara lain program pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sistem digital dan penanggulangan berita hoax.

“Dengan memperluas jaringan infratruktur dan penguatan sumber daya manusia, maka peluang ekonomi digital semakin bermanfaat," tegasnya.

BACA JUGA Kemajuan Ekonomi Digital Menuntut Perlindungan Data Konsumen

Tren positif perkembangan ekonomi digital juga sejalan dengan perkembangan investasi. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company (2021) menunjukkan nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang Q1-2021 sebesar US$ 4,7 miliar dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, bahkan melampaui Singapura.

Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Google Asia Pacific Scott Beaumont, dalam kunjungannya ke Davos, Menkominfo juga bertemu dengan beberapa petinggi perusahaan platform digital lainnya. Beberapa di antaranya lain Presiden Qualcomm, Presiden Traveloka Caesar Indra, General Counsel and Public Policy Advisor Traveloka Dimas Nandaraditya, dan VP of Public Policy, Gov. Relations and Sustainability Traveloka Widya Listyowulan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com