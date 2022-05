Penambahan Subsidi BBM Dinilai untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com- Kebijakan menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 dinilai pilihan tepat sebagai terobosan untuk menjaga agar harga BBM subsidi dan penugasan tidak naik di tengah tingginya harga minyak mentah dunia saat ini.

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp 71,8 triliun. Pemerintah mengambil sikap untuk menambah subsidi daripada menaikkan harga BBM sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. "Penambahan subsidi BBM sejatinya adalah imbas dari disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang terlampau jauh," kata Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Harga Pertamax dan Pertalite selisihnya sangat jauh, sehingga terjadi migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis Pertamax ke BBM RON 90, yaitu Pertalite. "Dengan kondisi ini pemerintah harus all out menjaga subsidi energi. Dana masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi sekaligus membantu meringankan cashflow Pertamina," ujar Bhima.

BACA JUGA Pelayanan BBM Selama Periode Ramadan dan Lebaran Tuai Pujian

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) hingga saat ini kompak untuk tidak menaikkan harga Solar subsidi yang hingga kini masih tetap Rp 5.150 per liter dan Pertalite dipertahankan pada harga Rp 7.650 per liter. Padahal harga keekonomian dua jenis BBM itu kini Rp 12.119 untuk solar dan Rp 12.665 per liter Pertalite.

Sebagai badan usaha pelaksana subsidi dan penugasan, Pertamina juga dinilai telah berupaya menjalankan tugas dengan baik. Hal itu dibuktikan dari pengadaan dan penyaluran BBM subsidi dan penugasan ke seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah 3 T (terdepan, terpencil, dan terluar), sesuai dengan kuota masing-masing wilayah.

Untuk meringankan arus kas, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi pembayaran piutang ke Pertamina yang nilainya sekitar Rp 100 triliun. "Pemanfaatan windfall pendapatan negara dari booming harga komoditas idealnya sebagian juga masuk ke subsidi energi," ujar Bhima.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Peneliti Center for Econmics and Developnebt Studieds (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Ia mengatakan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dengan menambah subsidi BBM dinilai tepat. Langkah tersebut merupakan affirmative action dari sisi input faktor produksi untuk sektor transportasi dan biaya logistik demi menjaga stabilisasi inflasi secara domestik.

"Artinya, pemerintah yang didukung Pertamina melakukan intervensi fiskal demi mengurangi dampak rantai logistik yang disebabkan kenaikan BBM terutama untuk masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga dan rentan masuk dalam jurang kemiskinan," kata dia.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA