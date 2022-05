Askrindo Jadi Mitra Resmi Asuransi Java Jazz Festival 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjadi mitra resmi asuransi kecelakaan diri pada gelaran Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022. Proteksi asuransi diberikan kepada seluruh pengisi acara lokal maupun internasional, kru, hingga penonton selama penyelenggaraan acara.

Direktur Operasional Askrindo Erwan Djoko Hermawan menjelaskan, total nilai pertanggungan asuransi kecelakaan diri pada acara Java Jazz Festival 2022 mencapai Rp 1,5 triliun. Hal ini menjadi komitmen Askrindo dalam melakukan penetrasi ke segmen ritel dan menjaring pasar generasi muda.

"Pemegang tiket Java Jazz termasuk artis dan kru, terlebih dahulu melakukan download aplikasi Digiask by Askrindo dan memilih produk Java Jazz Festival, maka secara otomatis terproteksi oleh asuransi kecelakaan diri Askrindo. Ini menjadi ajang yang baik untuk memperkenalkan Askrindo lebih dekat dengan masyarakat," ujar Erwan melalui siaran pers, Rabu (25/5/2022).

Erwan menjelaskan, Askrindo bakal semakin gencar untuk masuk ke acara-acara musik. Sebelumnya, kerja sama antara Askrindo dan Java Festival Production telah terjadi pada acara Hodgepodge Superfest 2019. Di tahun yang sama, Askrindo turut memberikan perlindungan serupa pada perhelatan Prambanan Jazz Festival, Yogyakarta.

Erwan memaparkan, dengan filosofi ASK to protect you, Askrindo memberikan perlindungan dan kenyamanan serta memberikan manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila pemegang polis mengalami kecelakaan yang terjadi selama di area lokasi pelaksanaan acara Java Jazz Festival 2022.

Selain itu, Askrindo menyediakan fasilitas kesehatan terpadu di titik-titik strategis lokasi konser agar mudah dijangkau, seperti tim medis, dokter jaga, dan tenaga kerja kesehatan ahli. Termasuk ikut disiapkan mobil ambulans guna melayani kebutuhan medis seluruh pihak selama acara berlangsung.

"Support kami menegaskan komitmen untuk memberikan proteksi menyeluruh agar penikmat konser dapat bebas mengekspresikan dirinya terhadap musik dengan rasa aman dan nyaman. Antusiasme penonton akan gelaran ini juga nampak jelas sekali, apalagi dua tahun pandemi, konser-konser tidak diperkenankan, ini akan sangat mengobati kerinduan akan konser musik," tutup Erwan.

Sumber: Investor Daily