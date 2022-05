2 Tahun Tertunda, FLEI 2022 Kembali Digelar di JCC

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah dua tahun tertunda karena pandemi Covid-19, pameran bisnis terbesar Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022, akhirnya kembali digelar di Jakarta Convention Center pada 3 - 5 Juni 2022 mendatang.

Pameran Franchise & License Expo Indonesia 2022 ini memamerkan lebih dari 200 merek usaha waralaba, lisensi, pendukung usaha retail, dan berbagai peluang usaha lainnya.

“Calon pewaralaba bebas mengunjungi stan yang diminati untuk mencari tahu tentang rencana bisnis yang akan dijalani,” ujar Project Director PT Panorama Media, Royanto Handaya dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (25/5/2022).

Royanto Handaya mengatakan, pameran ini digelar atas kerja sama Panorama Media bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (WALI). Tidak hanya itu, tiga kementerian juga turut mendukung FLEI 2022, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Mengusung tema ‘Getting Back To Growth’, FLEI 2022 mempersembahkan ‘One Stop Solution for Business Opportunity Seekers’. Pameran dibuka untuk umum mulai pukul 10.00 – 21.00 WIB dengan tiket masuk Rp 55.000 per orang,” ujar Royanto Handaya, sambil menambahkan pembukaan pameran akan berlangsung pada 3 Juni 2022.

BACA JUGA Dorong Usaha Waralaba, Panorama Media Luncurkan Platform Fleibisnis

Ditambahkan, sejalan dengan program pemerintah dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan upaya pemerintah mendorong UMK naik kelas. Tahun ini pihaknya menyediakan sejumlah program dengan tema-tema menarik seputar bisnis waralaba, lisensi dan peluang usaha lainnya.

“Kami berharap program khusus ini dapat menambah wawasan baru, sekaligus memberikan update terkini seputar dunia waralaba agar dapat menumbuhkan pelaku usaha baru di Indonesia,” jelas Royanto Handaya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com