Setelah 3 Hari Naik, Harga CPO Akhirnya Turun

Jakarta, Beritasatu.com- Harga kontrak Crude Palm Oil (CPO) di Bursa Malaysia Derivatives terkoreksi pada penutupan Rabu (25/5/2022). Hal tersebut terjadi akibat aksi profit taking pelaku pasar dan investor setelah sebelumnya reli tiga hari berturut-turut.

Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives pada penutupan Rabu (25/5/2022), kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Juni 2022 terkoreksi 94 Ringgit Malaysia menjadi 6.960 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak pengiriman Juli 2022 turun 65 Ringgit Malaysia menjadi 6.697 Ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak pengiriman Agustus 2022 anjlok 99 Ringgit Malaysia menjadi 6.383 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak pengiriman September 2022 jatuh 110 Ringgit Malaysia menjadi 6.201 Ringgit Malaysia per ton. Serta, kontrak pengiriman Oktober 2022 terjatuh 93 Ringgit Malaysia menjadi 6.111 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak pengiriman November 2022 turun 82 Ringgit Malaysia menjadi 6.069 Ringgit Malaysia per ton.

Trader Minyak sawit David Ng mengatakan pelemahan harga CPO terjadi akibat aksi profit taking setelah sebelumnya mengalami reli penguatan. “Ditambah lagi, harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CboT) juga mengalami pelemahan,” ungkapnya dikutip Bernama, Kamis (26/5/2022).

Menurut surveyor kargo Intertek Testing Services, ekspor produk minyak sawit Malaysia dari 1-5 Mei naik 24,8 persen menjadi 1.141.764 ton dari 914.661 ton yang dikirim selama 1-25 April.

