Memasuki Musim Panas, Minyak Mentah Tertinggi Sejak Maret

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 3% ke level tertinggi dalam dua bulan terakhir pada perdagangan Kamis (26/5/2022) di tengah pasokan yang semakin ketat menjelang musim panas AS, dan karena rencana Uni Eropa (UE) melarang impor minyak mentah dari Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Minyak mentah Brent berjangka naik US$ 3,37 ke US$ 117,40 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 3,4% ke US$ 114,09 per barel.

Brent on track untuk kenaikan enam hari berturut-turut dan penutupan tertinggi sejak 25 Maret. WTI menuju penutupan tertinggi sejak 23 Maret.

Edward Moya, analis pasar senior di perusahaan data dan analitik OANDA, mengatakan kenaikan harga minyak karena pasokan yang ketat dan memasuki musim panas AS, saat di mana orang-orang akan jalan-jalan atau berkendara.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan dia yakin kesepakatan embargo minyak mentah Rusia dapat dicapai sebelum pertemuan dewan berikutnya pada 30 Mei.

Sumber: CNBC.com