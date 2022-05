Harga Emas Antam Datar di Rp 988.000, Comex Naik Tipis

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Gedung Antam pada perdagangan Jumat (27/5/2022) datar di Rp 988.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas juga datar di Rp 872.000 per gram. Kontrak emas untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, naik tipis US$ 1,3 atau 0,07%, menjadi US$ 1.847,6 per troy ons.

Harga emas Comex naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya karena dolar AS melemah setelah pelaku pasar mencerna pesan Federal Reserve tentang menaikkan suku bunga 50 bps, namun pertumbuhan logam mulia itu tertahan rebound di pasar modal.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 544.000

1 gram: Rp 988.000.

5 gram: Rp 4.744.000.

10 gram: Rp 9.410.000.

25 gram: Rp 23.362.500.

50 gram: Rp 46.605.000.

100 gram: Rp 93.090.000.

250 gram: Rp 232.337.500.

500 gram: Rp 464.375.000.

1000 gram: Rp 928.600.000.

