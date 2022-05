Roman Buka Showroom Baru di Bandung dan Serpong

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen ubin granit dan keramik Roman membuka showroom House of Roman di Jalan Veteran Bandung pada 23 Mei 2022, dan Jalan Boulevard Raya Gading Serpong pada Jumat (27/5/2022). Pembukaan kedua showroom baru ini dilakukan agar Roman dapat melayani masyarakat dengan lebih dekat, lebih baik, dan lebih cepat.

Dengan tambahan dua showroom baru, kini Roman telah memiliki 11 House of Roman yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sebelumnya empat showroom House of Roman sudah berdiri di Jakarta yaitu Fatmawati, Kelapa Gading, Mangga Dua, dan Meruya.

House of Roman juga sudah hadir di lima kota besar lainnya, terdiri dari Surabaya, Semarang, Bandung Barat, Medan, dan Denpasar masing-masing satu showroom.

General Manager PT Satya Langgeng Sentosa (Roman) Jimin Suman mengatakan pembukaan dua showroom baru di Bandung dan Serpong akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terbaru, terkini, dan terlengkap mengenai produk granit dan keramik terbaik dan berkualitas tinggi.

Dua kota tersebut dipilih Roman dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

Jimin menjelaskan, Roman membuka showroom di Serpong karena merupakan daerah perkotaan baru dengan perkembangan properti perumahan maupun komersial yang sangat pesat. Sejumlah developer besar mengembangkan proyek properti di kawasan ini seperti Alam Sutera, Bumi Serpong Damai, Paramount Land, Lippo Karawaci dan Summarecon Serpong. Jumlah penduduk juga terus meningkat dengan gaya hidup metropolitan.

"Sedangkan Kota Bandung dipilih karena merupakan kota besar dengan segmen masyarakat yang membutuhkan keramik dan granit berkelas tinggi. Setelah sebelumnya hadir di Bandung Barat (Kota Baru Parahyangan), kini kami hadir di pusat kota Bandung," ungkap Jimin.

Showroom terbaru ini juga menyediakan area parkir yang mudah dan nyaman. House of Roman Bandung dan Serpong buka setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 09.20-17.00 WIB.

Di showroom ini, para pelanggan dapat melihat-lihat dan memilih produk keramik dan granit dengan nyaman di ruangan full AC. Pelanggan akan didampingi oleh konsultan sales yang akan memberikan informasi produk Roman secara jelas. House of Roman juga menyediakan layanan desain bagi pelanggan yang membutuhkan.

Roman memiliki dua jenis produk, yakni Roman Granit dan Roman Keramik. Roman Granit dibagi ke dalam sembilan kategori terdiri dari Design Mood, Fit Mood, Gloss Mood, Hard Rock, StepTile, Stone Mood, Vintage Mood, Wood Mood dan Grande. Di jajaran produk keramik, ada lima kategori produk terdiri dari Rectificado, Interlok, Hexagonal. Floor Tile dan Wall Tile. Total produk dari Roman mencapai hampir 1.000 item.

Dengan banyaknya produk dengan warna, desain dan tekstur berbeda, Roman dapat memenuhi apapun gaya desain hunian yang diinginkan baik modern, minimalis, etnik, klasik hingga tradisional.

"Sesuai dengan tagline 'Imagine what you and Roman can do', Anda dapat mewujudkan desain dengan konsep dan imajinasi yang tak terbatas bersama Roman," pungkas Jimin.

