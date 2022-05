Penjualan Hunian TOD ADCP di IPEX 2022 Melonjak Signifikan

Jakarta, Beritasatu.com – PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), pengembang properti terintegrasi dengan transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia mencatatkan lonjakan penjualan yang signifikan pada pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022, pada 15-22 Mei 2022 di Jakarta Convention Center.

Melalui gelaran ini ADCP berhasil mencatatkan kontrak marketing sales hunian Transit Oriented Development (TOD) sebesar Rp 104 miliar.

Direktur Pemasaran ADCP, Indra Syahruzza menyatakan bahwa pencapaian kontrak marketing sales dalam gelaran IPEX 2022 ini mengambarkan bahwa animo masyarakat akan hunian berbasis TOD terbilang tinggi. Hunian berbasis TOD diharapkan menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki mobilitas dan produktivitas tinggi.

Penggunaan fasilitas transportasi massal yang dekat dengan hunian menjadikan penghuni bebas stress akibat macet, bebas biaya bensin, tol dan biaya parkir. Antusiasme masyarakat akan manfaat hunian TOD juga terlihat dari terjualnya 163 unit hunian TOD ADCP.

Tiga proyek penopang tertinggi dalam peraihan kontrak meliputi Adhi City Sentul sebesar 13%, diikuti LRT City Ciracas 12,28% dan LRT City Bekasi- Eastern Green 12,26%. “Kami bersyukur antusiasme masyarakat akan properti khususnya hunian TOD tergambar dalam acara IPEX 2022 ini. Potensial pembeli yang datang ke stan kami sekitar 3000 orang. Ini menjadi angin segar bangkitnya sektor properti pascapandemi bahkan ke depan sektor properti bisa menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Indra.

Lebih lanjut Indra menjelaskan bahwa sebelumnya ADCP telah berhasil mencatatkan pertumbuhan marketing sales perseroan pada kuartal 1 tahun 2022 sebesar 192% YoY, ditambah dengan hasil dari gelaran IPEX 2022 ini menjadikan ADCP semakin optimistis mencapai target khususnya pertumbuhan marketing sales yang naik dua kali lipat pada akhir periode 2022.

“Kami optimistis ADCP dapat mencapai target marketing sales yang telah ditentukan. Tentunya kebijakan pemerintah seperti relaksasi rasio loan to value (LTV), rasio financing to value (FTV) dan perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) serta rencana beroperasinya Light Rapid Transit (LRT) pada kuartal III 2022 akan menjadi katalis positif bagi perseroan,” Indra menambahkan.

Tahun ini, pengembangan untuk ke 12 proyek akan terus diakselerasi dan tentunya ADCP akan berfokus terhadap percepatan penyelesaian pembangunan project di Bekasi, Sentul, dan Tangerang.

“Beroperasinya LRT pada kuartal ketiga akan menjadi momentum positif bagi perseroan. Untuk itu fokus pada percepatan dan penyelesaian proyek menjadi utama. Harapannya masyarakat dapat merasakan manfaat bertempat tinggal di hunian TOD,” tutup Indra.

