Perluas Bisnis Internasional, BNI Gandeng KB Kookmin Bank

Kiri - kanan: Direktur Treasury dan Internasional BNI Henry Panjaitan dan Head of the Global Business Group of KB Kookmin Bank sekaligus menjabat sebagai Chief Global Strategy Officer/ Senior Managing Director Kookmin Bank Financial Group Nam Hoon Cho penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama (Memorandum of Understanding) BNI - KB Kookmin Bank, Senin, 30 Mei 2022. (Foto: Dok. BNI)