Ini Tujuh Tantangan yang Dihadapi Perbankan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja perbankan nasional saat ini relatif dalam kondisi yang baik dengan posisi keuangan yang solid. Meski begitu, setidaknya ada tujuh tantangan yang mesti dicermati oleh perbankan nasional mulai dari sentimen inflasi global, ancaman perkembangan digital, hingga kondisi perekonomian dalam negeri.

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu mengatakan, saat ini perbankan nasional relatif dalam kondisi yang baik. Namun, perbankan nasional juga mesti mencermati dan merespon tujuh tantangan yang tengah terjadi.

"Pertama, inflasi tahunan AS (Amerika Serikat) yang pada April 2022 sudah menembus 8%, sedangkan inflasi pada April 2021 di level 4,2%. Sementara itu, inflasi tahunan Indonesia per April 2022 sebesar 3,47%, naik signifikan dibanding inflasi tahunan per April 2021 sebesar 1,18%," kata Primus di acara Majalah Investor Awards: Best Bank 2022, Senin (30/5/2022).

Dia mengatakan, tentu fenomena pertumbuhan inflasi itu akan direspons dengan kebijakan bank sentral untuk meningkatkan suku bunga acuan. Federal Reserve System (The Fed) misalnya, memutuskan menaikkan federal fund rate (FFR) sebesar 50 basis points (bps) dari 0,25%-0,50% menjadi 0,75%-1,00%, sering perkembangan inflasi di AS.

"Tantangan kedua, The Fed memutuskan kenaikan fed fund rate sebesar 0,50% menjadi 1,0% dan diperkirakan akan naik hingga 3,5%, serta diperkirakan kembali naik 3,75% hingga 4,0% pada 2024. Kebijakan The Fed menaikkan Fed fund rate setara inflasi AS mencapai 8%," ungkap Primus.

Kebijakan The Fed atas inflasi AS tersebut menjadi pertimbangan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan dan yield surat utang negara (SUN). Apalagi BI-7 day repo rate (BI7DRR) sudah 15 kali dipertahankan di level 3,5%. Hal ini yang yang perlu dicermati perbankan nasional sebagai tantangan ketiga.

Selain itu, Primus mengatakan, jika inflasi Indonesia membengkak hingga menembus 4% akhir Juni 2022, kemungkinan besar BI akan menaikkan suku bunga acuan setidaknya sebesar 25 bps pada kuartal III-2022. Lalu pada akhir tahun seiring dengan target inflasi pemerintah sebesar 3%, BI7DRR kemungkinan dikisaran 4% hingga 4,5%.

"Pada level suku bunga acuan sebesar ini, deposito yang saat ini rata-rata sebesar 3% kemungkinan akan dinaikkan hingga 4,5% atau 5%. Bunga kredit modal kerja yang saat ini berkisar 8,5% sampai 9,5% kemungkinan naik menjadi 9,5% hingga 10,5%," ucap dia.

