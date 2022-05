Aset Sektor Keuangan Didorong Tumbuh Tiga Kali Lipat

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan sektor keuangan memainkan peran penting untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Dalam hal ini, aset industri keuangan setidaknya diharapkan tumbuh tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

Head of IFG Progress Reza Y Siregar menyampaikan, pengalaman dari berbagai negara dan sejumlah studi menerangkan, perkembangan dari sektor industri keuangan sangat penting karena berkaitan dengan prediksi dari perekonomian masa depan.

"Apalagi salah satu cita-cita Indonesia adalah menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju," ujar Reza pada salah satu sesi bertajuk "Insurance and Pension Fund: Transitioning into Digital and Green Economy Ecosystem" di acara Indonesia Financial Group International Conference 2022, Senin (30/5/2022).

Reza menyampaikan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia sedang diupayakan mencapai US$ 22.000 per kapita. Target itu bukan suatu hal yang mudah jika aset di pasar keuangan masih rendah.

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki PDB sama atau lebih dari US$ 22.000 per kapita, lanjut dia, aset industri keuangan mereka kurang lebih sekitar 350% terhadap PDB-nya.

"Indonesia sendiri masih kurang dari 120%. Sehingga kalau Indonesia mau seperti sejumlah negara maju lainnya, maka aset industri keuangan harus tumbuh tiga kali lipat dari yang ada saat ini, bahkan kalau bisa lebih. Itu yang kita pelajari dari ekonomi negara maju," jelasnya.

Merujuk data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sistem keuangan di Indonesia mencatat total aset mencapai Rp 19.418 triliun. Jika dirinci, sektor perbankan mencakup 9,431,42 triliun, aset industri keuangan non-bank (IKNB) mencapai Rp 2.677,61 triliun, dan aset pasar di modal mencapai Rp 7.309.14 triliun.

Lebih lanjut, kata Reza, menciptakan struktur pasar keuangan yang seimbang, tidak bisa didasarkan pada sektor perbankan saja. Harus juga didasarkan pada institusi non perbankan.

"Jadi ini yang kita pelajari dari negara-negara maju. Kalau kita tidak memiliki (fokus) terhadap institusi non perbankan, maka perkembangan ekonomi tidak akan stabil. Akan ada turbulensi atau krisis-krisis keuangan," ungkapnya.

Untuk mengatasi target-target tersebut, tambah Reza, maka perlu cara-cara memperbaiki sektor keuangan Indonesia. "Satu hal yang diketahui, negara-negara maju memiliki ekonomi makro yang saling berkaitan antara perbankan dan non-perbankan. Hal itu harus dikombinasikan dengan memahami situasi global," tandasnya.

