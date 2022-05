Seiring Bursa Asia, IHSG Menguat di Awal Perdagangan Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,08% ke 7.043.12 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (31/5/2022).

Meskipun Wall Street libur, pasar derivatif AS tetap buka, dengan S&P 500 Mini naik 0,3% dan Nasdaq 100 Future naik 0,8%. Investor melihat kebijakan moneter The Fed akan lebih longgar setelah wacana kenaikan suku bunga masing-masing sebesar 50 bps pada Juni dan Juli. Sementara itu, bursa saham Eropa ditutup menguat didukung sentimen positif pelonggaran strategi "Zero Covid" di Tiongkok, khususnya di Shanghai dan Beijing. Sebelumnya, investor khawatir penerapan strategi ini akan berdampak negatif pada pemulihan ekonomi Tiongkok.

Indeks kembali ditutup di atas level psikologis 7.000 kemarin. Sempat tertekan ke level 6.974 di sesi perdagangan pertama, namun akhirnya ditutup naik 11 poin ke level 7.037. Sembilan dari 11 sektor naik, dengan transportasi & logistik naik hampir 4%. Pergerakan IHSG kemarin berada di tengah apresiasi rupiah sebesar 0,13% ke level Rp 14.558/USD. Menjelang libur dan penutupan Mei, NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak ke atas pada kisaran 6.950-7.200.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,55% ke kisaran 480,2, indeks LQ45 naik 0,56% ke kisaran 1.035,6, JII naik 0,17% ke 603,9.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,01%, indeks komposit Shanghai naik 0,23%, Hang Seng Hong Kong naik 0,2%, S&P/ASX 200 turun 0,22%, Kospi Korsel naik 10,07%, Straits Times Singapura naik 0,59%.

