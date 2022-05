Kinerja Makin Kinclong, Dirut Bank BJB Raih Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2022. Yuddy meraih penghargaan sebagai Best Leader for Business Sustainability Through Expanding Business Segmentation to Increase Financial Inclusion (Category: KBMI 2, BPD).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Yuddy Renaldi karena membuktikan diri berhasil menjadi pemimpin perusahaan industri keuangan yang konsisten melakukan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis. Penghargaan diterima dan diwakili oleh Deputy Corporate Secretary Bank BJB, Devi Fajar Nugraha.

Acara Indonesia Financial Top Leader Awards 2022 dengan tema Accelerating Digital Finance to Bulid a Sustainable Business diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi meeting online pada Selasa, (31/5/2022).

Dalam sambutannya, Devi mengatakan Bank BJB dipimpin Direktur Utama Yuddy Renaldi terus mencatatkan kinerja yang cemerlang, bahkan berhasil tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional.

