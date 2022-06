Rachmat Gobel: APBN 2023 Harus Dorong Ekonomi Berkualitas

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), memperkuat industri dalam negeri, dan untuk meningkatkan kualitas SDM (sumberdaya manusia).

"Jangan untuk impor dan jangan untuk yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi yang berkualitas. Ini momentum yang baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Rachmat Gobel, Selasa (31/5/2022).

Hal itu ia kemukakan menanggapi tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (31/5/2022).

Sebelumnya, pada Jumat (20/5/2022), mewakili pemerintah, Menkeu menyampaikan pidato pengantar tentang KEM-PKF Tahun 2023. Menkeu menyampaikan sejumlah asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp 14.300 - Rp 14.800 per dolar, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34%-9,16%, harga minyak mentah US$ 80-100 per barel, lifting minyak bumi 619.000 - 680.000 barel per hari, dan lifting gas 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari.

Ia juga menyampaikan tiga tantangan, yaitu pandemi Covid19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Untuk itu, ia menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan, akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi.

"Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional,” katanya.

Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. Kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di perdesaan serta masyarakat lapis bawah.

"Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmat Gobel menyatakan, fokus di bidang-bidang itu sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran. "Saatnya pemerataan ekonomi,” katanya.

Khusus di bidang pertanian, kata Gobel, sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi. "Ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani,” imbuhnya.

