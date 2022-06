Grup Humpuss Catatkan Kinerja Positif di Kuartal I

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten pelayaran PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) membukukan kinerja positif pada kuartal I-2022. Melesatnya pertumbuhan pendapatan membuat perseroan berbalik untung selama tiga bulan pertama tahun ini.

Direktur Utama HITS Kemal Imam Santoso menyampaikan hingga 31 Maret 2022, perseroan meraup pendapatan usaha mencapai US$ 25,74 juta atau setara Rp 363,33 miliar (kurs Rp 14.349 per dolar AS). Angka tersebut melonjak 43,91% year on year (yoy) dari US$ 17,89 juta atau sekitar Rp 251,86 miliar (kurs Rp 14.082 per dolar AS) pada periode yang sama tahun lalu.

Solidnya posisi topline masih ditopang oleh segmen bisnis jasa sewa kapal milik perseroan. Secara rinci, jasa sewa kapal gas alam cair memberikan kontribusi sebesar US$ 7,78 juta pada triwulan I-2022.

“Selain menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi perseroan, jasa sewa kapal gas alam cair juga menjadi subsegmen bisnis dengan pertumbuhan terbesar, yakni sekitar 135,08% yoy dibandingkan dengan periode triwulan I-2021 dengan torehan US$ 3,32 juta,” ungkap Kemal dalam keterangan resmi, Kamis (2/6/2022).

Sementara itu, pendapatan segmen bisnis HITS lain seperti jasa pengelolaan kapal, jasa pengelolaan awak kapal, dan pusat pelatihan awak kapal kompak tumbuh masing-masing 242,71%, 4,96%, dan 71,53% menjadi sebesar US$ 930.984, US$ 366.673, dan US$ 93.204.

Peningkatan pendapatan yang signifikan memberikan dampak positif bagi sisi bottomline HITS. Hingga akhir Maret 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar US$ 3,36 juta, di mana sebelumnya perseroan mencatat rugi bersih senilai US$ 730.979 pada kuartal I-2021.

Sumber: BeritaSatu.com