Didorong Embargo Rusia, Harga Minyak Mentah Naik Lagi

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada hari Rabu (2/1/2022) setelah para pemimpin Uni Eropa menyetujui larangan bertahap terhadap minyak Rusia dan ketika Tiongkok mengakhiri lockdown Covid-19 di Shanghai, yang dapat meningkatkan permintaan di pasar yang ketat.

Minyak mentah Brent naik 69 sen, atau 0,6% ke US$ 116,29 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 59 sen, atau 0,5%, menjadi $115,26.

Para pemimpin UE pada prinsipnya sepakat pada hari Senin untuk memotong 90% impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini, sanksi terberat blok itu sejak dimulainya invasi ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus".

Sanksi pada minyak mentah akan diimplementasikan bertahap dalam lebih dari enam bulan dan pada produk olahan selama delapan bulan. Embargo mengecualikan minyak mentah melalui pipa dari Rusia sebagai konsesi ke Hongaria dan dua negara Eropa Tengah yang terkurung daratan lainnya.

Sumber: CNBC.com