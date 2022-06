Bursa Asia Dibuka Melemah, Minyak Mentah Turun 2% Pagi Ini

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik turun pada perdagangan Kamis (2/1/2022). Investor menantikan data perdagangan Australia.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,31%, indeks komposit Shanghai turun 0,5%, Hang Seng Hong Kong turun 1,25%, S&P/ASX 200 turun 1%, Kospi Korsel turun 0,88%.

Harga minyak mentah lebih rendah di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan acuan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 2,3% menjadi $ 113,62 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 2,45% menjadi $112,44 per barel.

Penurunan itu terjadi setelah Financial Times melaporkan Arab Saudi siap untuk memompa lebih banyak minyak jika produksi Rusia menurun. Sebelumnya, para pemimpin Uni Eropa sepakat awal pekan ini untuk melarang sebagian besar impor minyak mentah Rusia pada akhir tahun.

Australia akan merilis data perdagangan April pada hari Kamis. Menjelang rilis data, dolar Australia berpindah tangan pada $0,717, turun dari level di atas $0,72 yang terlihat baru-baru ini.

Semalam, Dow Jones Industrial Average turun 176,89 poin, atau 0,5%, menjadi 32.813,23. S&P 500 turun sekitar 0,8% menjadi 4.101,23. Nasdaq Composite mundur 0,7% menjadi 11.994,46.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 102,556 setelah lompatan baru-baru ini dari bawah 102.

Sumber: CNBC.com