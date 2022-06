IHSG Dibuka Melemah, Pelaku Pasar Tunggu Data Inflasi

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,26% ke 7.130,6 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (2/6/2022).

Memulai bulan Juni, pasar Wall Street ditutup melemah. Manufaktur ISM AS pada bulan Mei berada di 56,1 (Vs. konsensus 54,5; April 55,4) atau meningkat lebih cepat, karena permintaan barang tetap kuat. Namun, sebagian investor menilai data ekonomi belum mampu menarik The Fed keluar dari wacana agresif menaikkan FFR. Sebelumnya, sentimen kenaikan biaya hidup membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja. Keyakinan Konsumen AS dari Conf. Board Index bulan Mei turun ke level 106,4 dari bulan sebelumnya 108,6.

Memasuki bulan Juni, investor sekali lagi melihat keefektifan dari sikap Hawkish Fed, karena inflasi AS untuk periode Mei diproyeksikan sebesar 0,7% MoM, lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,3% MoM. NHKSI Research melihat bahwa jika inflasi AS tidak melambat, dan Fed bereaksi lebih agresif, hal itu berpotensi menyebabkan pasar berfluktuasi. Sementara itu, inflasi Indonesia bulan Mei diproyeksikan akan rendah di 0,41% MoM (Vs. Apr. 0,95%), atau sejalan dengan sikap Dovish BI yang menjadi sentimen positif hari ini. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak ke atas, dalam kisaran 7.050-7.250.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,41% ke kisaran 487,8, indeks LQ45 turun 0,29% ke kisaran 1.053,7, JII naik 0,55% ke 617,7.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,31%, indeks komposit Shanghai turun 0,5%, Hang Seng Hong Kong turun 1,25%, S&P/ASX 200 turun 1%, Kospi Korsel turun 0,88%.

Sumber: BeritaSatu.com