Ini Lima Produk FMCG yang Banyak Diburu Konsumen Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kantar Indonesia, Worldpanel Division merilis publikasi terbarunya yakni Brand Footprint Indonesia 2022. Brand Footprint adalah studi tahunan Kantar perusahaan data, dan konsultasi dunia, yang mengukur brand paling sering dibeli konsumen. Brand Footprint meliputi lebih dari 550 brand di lima sektor fast moving onsumr good (FMCG), yakni makanan, minuman, produk susu, perawatan rumah, dan perawatan tubuh.

“2021 yang merupakan tahun kedua masa pandemi merupakan fase di mana konsumen sudah dekat dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang terbilang sebagai new normal. Mobilitas secara bertahap mulai kembali ke garis normal yang kemudian berdampak pada konsumsi masyarakat, khususnya konsumsi produk FMCG," kata Managing Director of Kantar Indonesia Worldpanel Division, Venu Madhav, dalam keterangan tertulisnya Kamis (2/6/2022).

Hasil studi Brand Footprint Indonesia 2021 menyebutkan lima kategori produk FMCG yang paling banyak dipilih konsumen, yakni mi instan, biskuit, kopi instan, deterjen, dan penyedap rasa. "Kelimanya memiliki kedekatan tersendiri bagi konsumen di Indonesia," kata dia.

Venu mengatakan hal ini terlihat dari statistik yang menunjukkan bahwa 9 dari 10 rumah tangga di Indonesia membeli produk dari kategori tersebut secara rutin, rata-rata sebanyak 35 kali dalam 1 tahun.

Lebih lanjut dijelaskan, Indomie tetap memimpin di Indonesia sebagai brand paling dipilih konsumen dan mengamankan peringkatnya di tingkat global di posisi ke-8. Sementara SoKlin tetap bertahan sebagai brand paling dipilih di sektor perawatan rumah dan tetap di lima peringkat teratas di level FMCG. Adapun Mama Lemon memenangkan predikat brand dengan pertumbuhan tercepat, consumer reach point (CRP) Mama Lemon meningkat 17% dan berhasil melesat naik dari posisi kelima tahun lalu.

Sedangkan Top Coffee berhasil menempati peringkat ke-2 Top Growing Brands dan peringkat ke-5 brand yang paling dipilih konsumen. Sementara Bear Brand menyabet penghargaan The Darkhorse Brand yang mengacu pada brand FMCG yang tumbuh paling cepat di peringkat 50-100. Bear Brand juga naik peringkat menjadi brand nomor lima yang paling banyak dipilih di sektor produk susu, dua posisi lebih tinggi dari tahun lalu.

Senior Marketing Manager of Kantar Indonesia, Worldpanel Division Corina Fajriyani menjelaskan dalam studi tahunan Brand Footprint, Kantar mengacu pada CRP, sebuah matriks yang mengkalkulasikan jumlah rumah tangga yang membeli brand tertentu (penetrasi) dengan berapa kali brand tersebut dibeli (pilihan konsumen). "Dalam kata lain, nilai CRP dapat menunjukkan seberapa dekat suatu brand dengan konsumen,” kata dia.

Studi Brand Footprint Indonesia tahun ini mencakup 97% dari total rumah tangga baik di kota besar, kota kecil, dan

daerah lainnya yang merepresentasikan 68 juta rumah tangga.

Kantar menyimpulkan ada lima kunci sukses yang dapat diterapkan brand sehingga dapat meningkatkan CRP dan menjadi lebih dekat dengan konsumennya, yakni more targets, more presence, more categories, new needs, dan more moments.

Sumber: BeritaSatu.com