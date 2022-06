Waduh! BPS Sebut Nilai Tukar Petani Mei 2022 Turun 2,81%

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) nasional pada Mei 2022 sebesar 105,41 atau turun 2,81% dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP pada Mei 2022 disebabkan oleh penurunan indeks harga hasil produksi pertanian, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan.

NTP sendiri merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

“Penurunan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 2,37%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,46%,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam pemaparan NTP, Kamis (2/6/2022).

Yuwono menyampaikan, penurunan NTP Mei 2022 dipengaruhi oleh turunnya NTP di dua subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,32% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 9,29%. Sementara itu, tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan NTP, yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 2,75%, subsektor peternakan sebesar 0,07%, dan subsektor perikanan sebesar 0,26%.

Yuwono menambahkan, dari 34 provinsi, sebanyak 29 provinsi mengalami penurunan NTP, sedangkan lima provinsi lainnya mengalami kenaikan NTP. Penurunan NTP terbesar pada Mei 2022 terjadi di Riau sebesar 14,57%, sedangkan kenaikan NTP tertinggi terjadi di Jawa Tengah sebesar 1,02%.

Sementara itu, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 4.461,00 per kg atau naik 2,12% dan di tingkat penggilingan Rp 4.578,00 per kg atau naik 2,15% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Rp 5.139,00 per kg atau naik 1,27% dan di tingkat penggilingan Rp5.254,00 per kg atau naik 1,16%.

