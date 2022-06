5 Bulan Implementasi, Nilai Transaksi BI Fast Rp 320,6 T

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) terus melanjutkan akselerasi implementasi BI Fast payment (BI Fast) untuk memperlancar sistem pembayaran. Sejak diluncurkan pada Desember 2021, volume transaksi BI Fast terus meningkat dengan likuiditas dan stabilitas sistem yang terjaga.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Filianingsih Hendarta menyampaikan, transaksi credit transfer BI-Fast terus meningkat dari awal implementasi baik secara volume maupun nominal. Selama periode 1 Januari – 29 Mei 2022, total volume dan nominal transaksi credit transfer masing-masing mencapai 85,3 juta transaksi dan Rp 320,6 triliun. Pertumbuhan transaksi BI-fast diperkirakan akan terus meningkat didorong oleh perluasan kanal pembayaran, komunikasi, dan onboarding batch-batch selanjutnya.

“Sampai 2022, kita memproyeksikan nominal transaksi credit transfer sebesar Rp 811 triliun. Saat ini sudah Rp 320,6 triliun, harapannya akan tercapai di akhir tahun,” kata Filianingsih dalam acara taklimat media tentang akselerasi implementasi BI-fast, Kamis (2/6/2022).

BI-Fast sendiri merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time. Pada tahap awal, implementasi BI-Fast fokus pada layanan transfer kredit individual. BI menetapkan batas maksimal nominal transaksi BI-Fast sebesar Rp 250 juta per transaksi dan akan dievaluasi secara berkala. Penetapan skema harga BI-Fast dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi dan dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi, yang akan direviu secara berkala.

Filianingsih menambahkan, saat ini total peserta BI-Fast mencapai 52 dan telah mewakili 82% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. BI juga akan terus mendorong calon peserta lainnya yang belum menjadi peserta batch satu sampai dengan tiga untuk bergabung menjadi peserta BI-Fast pada batch-batch berikutnya.

Saat ini BI juga tengah melakukan pengembangan layanan BI-fast fase satu tahap dua, yaitu direct debit, bulk credit, dan request for payment yang akan diimplementasikan pada 2023. Selanjutnya, BI akan terus melakukan pengembangan BI-fast termasuk pada fase dua di antaranya cross border, sesuai dengan tahapannya.

“BI akan melanjutkan akselerasi implementasi BI-fast melalui penambahan peserta, mendorong perluasan kanal pembayaran khususnya mobile banking, serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta,” kata Filianingsih.

