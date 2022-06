Menyusul Wall Street, Bursa Asia Dibuka Positif Pagi Ini

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Jumat pagi (3/6/2022) menyusul kenaikan semalam di Wall Street. Investor juga akan menantikan rilis data pekerjaan AS untuk Mei.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,86%, indeks komposit Shanghai naik 0,42%, Hang Seng Hong Kong turun 1%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,7%, Kospi Korsel naik 0,25%, Straits Times Singapura naik 0,23%.

Tiga indeks utama Wall Street naik pada hari Kamis (2/6/2022), menghentikan penurunan dua hari berturut-turut.

Dow Jones Industrial Average bertambah 435,05 poin, atau 1,3%, menjadi 33.248,28. S&P 500 naik 1,8% menjadi 4.176,82. Nasdaq Composite naik 2,7% menjadi 12.316,90.

Laporan pekerjaan yang diawasi ketat untuk bulan Mei dijadwalkan untuk dirilis Jumat pagi. Ekonom memperkirakan 328.000 pekerjaan nonpertanian ditambahkan di bulan terakhir, dibandingkan dengan 428.000 di bulan April.

OPEC+ akan meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada bulan Juli dan Agustus, mengakhiri pemotongan produksi bersejarah yang diterapkan OPEC+ selama pergolakan pandemi Covid.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,08% ke US$ 117,7 per barel dan WTI turun 0,02% ke US$ 116,8 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 101,758 setelah minggu yang bergejolak sejauh ini dengan pergerakan di kisaran 101,6 hingga 102,4.

Sumber: CNBC.com