Venture Capital Ogah Suntik Dana, Tsunami PHK Landa Startup

Jakarta, Beritasatu.com - Era bakar uang, gaji yang tinggi, fasilitas kantor yang serba wah kini hanya menjadi kenangan manis yang semu. Kondisi ini terjadi, seiring dengan masa keemasan startup yang sinarnya mulai redup akibat langkah venture capital yang enggan menyuntikkan dananya lagi.

Pasalnya, dana yang disuntik sedemikian besar bahkan hingga triliunan namun hasilnya nol besar alias nihil. Alhasil, gelombang tsunami besar pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda sejumlah startup di Indonesia.

Sebut saja misalnya, startup ternama seperti LinkAja yang merupakan anak usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), Zenius Education, JD.ID, dan TaniHub. Selain itu, ada juga startup unicorn Mobile Premier League (MPL) yang harus angkat kaki dari Indonesia.

Menurut pengusaha nasional Hary Tanoesoedibjo, kondisi PHK yang terjadi sekarang ini menandakan akhir dari masa keemasan startup.

"The golden days of startup are already over," kata Hary Tanoe dalam unggahan di akun Instragramnya, dikutip Jumat (3/6/2022).

Ia menilai, gaya bisnis startup yang mengedepankan pertumbuhan dengan arus kas negatif tidak akan bisa bertahan. Pada akhirnya, bisnis yang sehat harus punya arus kas yang positif.

Praktisi dan konsultan marketing dari Inventure Yuswohady mengatakan, startup perkembangannya tidak alami karena terlalu cepat, tapi mengandalkan suntikan dana investor.

"Sampai bakar duit untuk mengumpulkan konsumen, jadi itu sebetulnya tidak natural atau alami, malah terkesan dipaksakan,” bebernya.

Yuswohady menjelaskan, ketika suntikan dana itu tidak selancar sebelumnya, maka startup mulai melakukan rasionalisasi atau bisa dibilang para perusahaan startup ini mulai mencari cara untuk mendapatkan keuntungan operasional.

Sementara itu, CEO Mandiri Capital, Eddi Danusaputro mengatakan, valuasi yang ada pada bisnis startup dinilai terlalu berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, valuasi yang terjadi memang terlampau tinggi tinggi. Kini, valuasi tersebut merosot tajam.

Selain itu, dengan adanya pengetatan likuiditas, imbuhnya, justru membuat valuasi startup lebih masuk akal. "Karena buat kami, para investor terutama yang punya dana nganggur, punya ready cash, berarti kami bisa investasi ke perusahaan yang valuasinya lebih masuk akal, dan untuk long term itu lebih sehat untuk startup," tuturnya.

Menurut Eddi, saat ini yang dibutuhkan bukan seberapa lagi besar valuasi, tetapi value yang dimiliki startup itu sendiri. Saat valuasi menjadi tujuan utama, semua startup berlomba menjadi unicorn padahal profit seharusnya menjadi fokus utama perusahaan.

Sumber: Investor Daily