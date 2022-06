FWD Insurance Kenalkan Asuransi Penyakit Kritis Baru

Direktur Utama FWD Insurance Anantharaman Sridharan bersama Direktur Chief of Operations Product Proposition & Syariah Ade Bungsu, dan Direktur Chief Financial Officer Desy Natalia Widjaja, meresmikan produk asuransi FWD Critical First Protection, Jumat, 3 Juni 2022. (Foto: Istimewa)