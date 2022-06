Harga Minyak Naik meski OPEC+ Berencana Naikkan Produksi

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Jumat (3/6/2022) didukung ekspektasi bahwa keputusan OPEC untuk meningkatkan target produksi sedikit lebih dari yang direncanakan sehingga tidak banyak mempengaruhi pasokan global yang ketat. Apalagi Tiongkok melonggarkan pembatasan akibat Covid-19 sehingga akan meningkatkan permintaan minyak.

Harga minyak mentah Brent naik US$ 1,80 atau 1,5%, menjadi US$ 119,41 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,80 atau 1,5% menjadi US$ 118,67.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal OPEC+, pada Kamis (2/6/2022) sepakat meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari (bph) setiap bulan pada Juli dan Agustus dibanding 432.000 barel per hari seperti yang disepakati sebelumnya.

Harga minyak mentah AS naik secara mingguan keenam kalinya karena ketatnya pasokan, sehingga mendorong pembicaraan pembatasan ekspor bahan bakar.

"Keputusan OPEC+ dan percepatan rilis yang sedang berlangsung pada Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) menjaga ketersediaan minyak mentah pada tingkat yang cukup," kata Presiden Ritterbusch and Associates LLC di Galena, Jim Ritterbusch, di Illinois.

Kenaikan produksi bisa di bawah jumlah yang dijanjikan karena OPEC+ membagi kenaikan di seluruh anggotanya termasuk Rusia, yang produksinya turun karena sanksi.

"OPEC+ kemungkinan masih akan memasok minyak jauh lebih sedikit ke pasar daripada yang disepakati, dengan demikian tidak memberikan bantuan yang diharapkan," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch.

Sementara laporan persediaan mingguan AS Kamis menunjukkan stok minyak mentah turun lebih dari yang diperkirakan 5,1 juta barel. Persediaan bensin juga turun.

Adapun pusat keuangan Tiongkok, Shanghai dan ibu kota, Beijing, telah melonggarkan pembatasan Covid-19. Pemerintah Tiongkok telah berjanji akan menstimulus ekonomi.

