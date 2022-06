Harga Emas Turun 1% karena Data Pekerjaan AS Solid

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Jumat (3/6/2022) tertekan penguatan dolar karena data pekerjaan AS solid atau lebih baik dari perkiraan sehingga meningkatkan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter yang agresif.

Harga emas di pasar spot turun 1% menjadi US$ 1.848.67 per ons, setelah sebelumnya jatuh ke US$ 1.846.4. Sementara harga emas berjangka AS turun 1,1% pada US$ 1.850.2.

Data menunjukkan pengusaha AS mempekerjakan lebih banyak pekerja dari yang diharapkan pada bulan Mei dan mempertahankan laju kenaikan upah cukup kuat, tanda-tanda kekuatan pasar tenaga kerja.

"Jika Federal Reserve (the Fed) melihat ekonomi terus tetap stabil di tengah upaya menaikkan suku bunga, mereka mungkin merasa lebih berani untuk menaikkan suku bunga lebih cepat," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Suku bunga AS yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang tidak dikenakan bunga.

Presiden Federal Reserve Bank Cleveland Loretta Mester mengatakan pada Jumat bahwa dia sedang mencari bukti lebih lanjut bahwa inflasi telah mencapai puncaknya. Jika belum, pertemuan Fed September dapat menaikkan suku bunga 50 bps.

Dolar naik tipis 0,3%, sementara hasil acuan obligasi 10 tahun mendekati level tertinggi 2 minggu yang disentuh awal sesi.

Harga emas mencatat penurunan 0,3% minggu ini, meskipun logam mencapai level tertinggi sejak 9 Mei US$ 1.873,79 di awal sesi.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,9% menjadi US$ 21,85 per ons, atau hampir 1% untuk minggu ini. Sementara platinum ambles 1,4% menjadi US$ 1.008,35, namun naik 5,6% untuk minggu ini, kenaikan terbesar sejak Februari 2022.

Sedangkan palladium turun 3,4% menjadi US$ 1.983,20 dan turun sekitar 3,8% minggu ini.

Sumber: CNBC