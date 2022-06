Evermos Mampu Bertahan di Tengah Tsunami PHK Startup

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah gelombang tsunami PHK (pemutusan hubungan kerja) yang melanda perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, Evermos berhasil mencetak prestasi dengan masuk ke dalam daftar penghargaan prestisius global.

Pertama, Forbes 30 Under 30 Asia untuk Iqbal Muslimin (Chief of Sustainability) dan Andika Saputra (New Business Incubation). Kedua, anggota Endeavor Entrepreneur untuk Ghufron Mustaqim (CEO) dan Arip Tirta (President).

Evermos berhasil terpilih dalam ajang prestisius tersebut, karena dinilai dapat berinovasi secara bisnis dan mempertahankan komitmen dampak sosial di tengah kondisi pandemi.

BACA JUGA Desa Evermos Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Co-founder dan chief of sustainability Evermos, Iqbal Muslimin, mengungkapkan dengan semangat ekonomi gotong royong, pihaknya lahir dari impian untuk membantu para pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing dengan perusahaan skala besar yang sudah lebih well established.

"Melalui fokus pada solusi untuk dapat menjawab tantangan tersebut, kini Evermos berhasil tumbuh sekaligus mempertahankan komitmen sosial meski di tengah pandemi. Penobatan ini dipersembahkan untuk seluruh ekosistem kami, tim internal dan pemangku kepentingan di antaranya reseller, UMKM, konsumen, serta mitra lainnya," jelas Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (4/6/2022).

BACA JUGA Menteri Sandiaga Uno Dorong UMKM Transformasi Digital

Salah satu reseller Evermos dari Bandung, Tri Murtiarti menguatkan prestasi Evermos dalam menghadirkan ekosistem yang suportif untuk para reseller.

"Saya memilih menjadi reseller di Evermos karena aplikasinya sangat memudahkan kita berjualan, barang-barangnya berkualitas dan tidak ada tipu-tipu saat barang datang ke konsumen. Tidak kalah penting, sistem penjualannya sesuai syariah, jadi gak ada salah satu pihak yang sangat dirugikan atau diuntungkan," paparnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com