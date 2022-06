Kemenko Marves: Kenaikan Tiket Candi Borobudur karena Candi Mulai Lapuk

Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan tiket masuk Candi Borobudur yang sangat fantastis dilakukan karena kondisi candi mengalami kelapukan. Rencana kenaikan belum dibahas dengan Presiden.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi kepada Beritasatu.com, Minggu (5/6/2022).

Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur dalam waktu dekat ini. Untuk wisatawan Nusantara atau turis lokal, dari awalnya hanya Rp 50.000, akan dinaikkan menjadi Rp 750.000 per orang. Sedangkan bagi wisatawan mancanegara (wisman) akan naik menjadi US$ 100 dari sebelumnya hanya US$ 25 per orang.

"Tarif yang direncanakan seperti yang digambarkan dilakukan dengan dasar karena kondisi candi yang sudah mengalami pelapukan. Hal ini masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden terkait lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). Tarif dan pembatasan ini nantinya berlaku untuk wisatawan yang akan menikmati naik ke atas Candi Borobudur," kata Jodi yang juga menjabat Juru Bicara Kemenko Marves.

"Pemerintah membuat ini semata-mata agar menjaga statusnya sebagai cagar budaya," tutupnya.

Selain menaikkan tarif, Pemerintah juga akan membatasi pengunjung Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari dan mewajibkan tour guide lokal.

Sumber: BeritaSatu.com