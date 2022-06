Tiket Wisman Candi Borobudur Jadi US$ 100? Lebih Mahal dari Eiffel dan Liberty

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 per orang untuk wisata lokal dan dari US$ 25 (Rp 360.000) menjadi US$ 100 (Rp 1,4 juta) untuk wisatawan asing. Selain itu jumlah pengunjung dibatasi jadi 1.200 orang per hari.

Kenaikan harga tiket yang drastis ini, menurut juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, dilakukan karena candi sudah mengalami kelapukan. Menurut data BPS, jumlah pengunjung domestik Candi Borobudur pada 2019 (prapandemi) mencapai 3,75 juta orang, dan 242.000 wisatawan mancanegara.

Bagaimana kenaikan tarif mantan tujuh keajaiban dunia ini jika dibandingkan obyek wisata lain?

1. Piramida Giza di Mesir

Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari tiga piramida yang ada di Nekropolis Giza dan merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia saat ini. Diperkirakan 14,7 juta orang mengunjungi kompleks Piramida Giza setiap tahunnya.

Untuk tur ke Piramida dan Sphinx dengan pemandu wisata, Anda harus membayar mulai dari US$ 25 (tur setengah hari) hingga US$ 72 (tur lengkap dengan fotografer profesional).

2. Taj Mahal

Taj Mahal adalah sebuah bangunan bersejarah terkenal yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shāh Jahan sebagai sebuah mausoleum untuk istrinya, Arjumand Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz-ul-Zamani atau Mumtaz Mahal. The Taj Mahal dikunjungi 7 juta hingga 8 juta orang setiap tahun, di mana 800.000 di antaranya adalah wisatawan mancanegara.

Tiket masuk Taj Mahal dimulai dari harga US$ 21,34 hingga US$ 29,77 (tanpa antrean) per orang.

BACA JUGA Kemenko Marves: Kenaikan Tiket Candi Borobudur karena Candi Mulai Lapuk

3. Menara Eiffel

Menara Eiffel di Paris juga dikenal dengan sebutan 'Wanita Besi'. Menara ini adalah simbol budaya, ekonomi, dan kekuatan industri Paris. Dihiasi sekitar 5 miliar lampu, orang-orang dapat melihat keajaiban arsitektur ini dari setiap sudut Paris. Tidak mengherankan jika Menara Eiffel menerima kunjungan sekitar 7 juta pengunjung setiap tahun.

Tiket masuk Eiffel mulai dari 36 euro (Rp 556.000) lewat tangga hingga 55 euro (Rp 850.000) termasuk tiket ke puncak menara dan wisata Sungai Seine.

4. Patung Liberty

Patung Liberty adalah simbol kebebasan yang ikonik, dewi kebebasan neoklasik dengan lengan terangkat dan obor menyala di tangan. Lady Liberty membutuhkan waktu 9 tahun untuk dibangun di Prancis sebelum dikirim ke Amerika pada tahun 1885. Obyek wisata di New York ini dikunjungi sekitar 3,5 juta wisatawan setiap tahun.

Harga tiket mulai dari US$ 29,5 per orang hingga US$ 79 per orang.

BACA JUGA Tiket Borobudur Naik Jadi Rp 750.000 untuk Turis Domestik

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com