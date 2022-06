Luhut Pastikan Harga Minyak Goreng Curah Tidak Kembali Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Luhut Pandjaitan menjamin bahwa minyak goreng curah tidak akan kembali mengalami kenaikan harga. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan tidak akan ada lagi kelangkaan minyak goreng pasca pencabutan larangan sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk olahannya. Harganya pun dipastikan tidak akan naik lagi. Dalam 2-3 minggu ke depan, ia memastikan tata niaga minyak goreng di Indonesia akan jauh lebih baik.

Luhut menyampaikan, pemerintah secara resmi telah mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) serta domestic price obligation (DPO). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau pasca pencabutan larangan ekspor.

“Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi,” kata Luhut dalam konferensi pers update ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng secara daring, Minggu (5/6/2022).

Dalam tahap peralihan ini, Luhut menyampaikan jumlah DMO yang ditetapkan sejak 1 Juni 2022 sebesar 300.000 ton minyak goreng per bulan, lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik. Ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

